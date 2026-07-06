Erste Schätzungen: Annaly Capital Management legt Quartalsergebnis vor

Annaly Capital Management wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,750 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Annaly Capital Management 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 632,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 64,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Annaly Capital Management 1,79 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD, gegenüber 2,92 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,70 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at