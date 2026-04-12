Erste Schätzungen: Anritsu legt Quartalsergebnis vor

Anritsu lädt voraussichtlich am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 42,27 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Anritsu 33,21 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 38,42 Milliarden JPY – ein Plus von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anritsu 32,14 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 87,15 JPY je Aktie, gegenüber 70,42 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 120,67 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 112,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at