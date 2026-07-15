Erste Schätzungen: Anritsu zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anritsu stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 20,93 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 360,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,55 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 29,46 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 120,06 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 91,20 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 137,25 Milliarden JPY, gegenüber 117,46 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at