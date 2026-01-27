Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PFVX / ISIN: US03676B1026
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Antero Midstream stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Antero Midstream wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Antero Midstream 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,92 Prozent auf 296,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 305,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,996 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,830 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,18 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antero Midstream Corporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Antero Midstream stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Antero Midstream gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Antero Midstream vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Antero Midstream vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Antero Midstream Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Antero Midstream Corporation Registered Shs
|18,69
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.