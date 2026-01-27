Erste Schätzungen: Antero Midstream stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Antero Midstream wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Antero Midstream 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,92 Prozent auf 296,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 305,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,996 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,830 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at