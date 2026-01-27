Antero Resources Corporation Aktie
WKN DE: A1W4U4 / ISIN: US03674X1063
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Antero Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Antero Resources präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,503 USD je Aktie gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD im Vergleich zu 0,180 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 5,13 Milliarden USD, gegenüber 4,32 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antero Resources Corporation
|
06:21
|Erste Schätzungen: Antero Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Antero Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Antero Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Antero Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Antero Resources Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Antero Resources Corporation
|29,75
|2,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.