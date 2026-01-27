Antero Resources Corporation Aktie

Antero Resources Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W4U4 / ISIN: US03674X1063

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Antero Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Antero Resources präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,503 USD je Aktie gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD im Vergleich zu 0,180 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 5,13 Milliarden USD, gegenüber 4,32 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Antero Resources Corporation

Analysen zu Antero Resources Corporation

Aktien in diesem Artikel

Antero Resources Corporation

