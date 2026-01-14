Erste Schätzungen: AO Smith vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AO Smith stellt voraussichtlich am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,841 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,750 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 928,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 912,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,79 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,85 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,82 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at