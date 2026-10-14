Erste Schätzungen: AO Smith veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AO Smith präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,897 USD. Das entspräche einer Verringerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,940 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll AO Smith nach den Prognosen von 12 Analysten 963,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 942,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 3,89 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at