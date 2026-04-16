A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AO Smith zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AO Smith wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,953 USD je Aktie gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 975,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 963,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,00 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,85 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,95 Milliarden USD, gegenüber 3,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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