Erste Schätzungen: AO Smith zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AO Smith wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,960 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 996,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 USD, gegenüber 3,85 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at