Erste Schätzungen: Aon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aon stellt voraussichtlich am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,75 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,28 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,38 Milliarden USD gegenüber 4,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,96 USD im Vergleich zu 12,49 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 17,27 Milliarden USD, gegenüber 15,75 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at