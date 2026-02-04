Erste Schätzungen: Aon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aon wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aon noch ein Gewinn pro Aktie von 4,43 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,02 Milliarden USD – ein Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aon 4,75 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 17,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 18,07 Milliarden USD, gegenüber 17,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

