Erste Schätzungen: Aozora Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aozora Bank öffnet voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 62,78 Prozent auf 136,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,266 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 567,5 Millionen USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at