Erste Schätzungen: Aozora Bank präsentiert Quartalsergebnisse

Aozora Bank stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aozora Bank ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Aozora Bank 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 151,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 57,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aozora Bank 357,9 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 610,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at