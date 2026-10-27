Erste Schätzungen: Aozora Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aozora Bank wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aozora Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,077 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 180,9 Millionen USD – ein Minus von 55,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aozora Bank 406,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,327 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,310 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 693,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at