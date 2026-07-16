Erste Schätzungen: Aozora Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aozora Bank wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,075 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 57,46 Prozent auf 158,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Aozora Bank noch 372,9 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,307 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 662,7 Millionen USD, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at