Aozora Bank Aktie
WKN DE: A3DAN3 / ISIN: US0374001081
|
16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aozora Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aozora Bank wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,075 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 57,46 Prozent auf 158,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Aozora Bank noch 372,9 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,307 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 662,7 Millionen USD, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aozora Bank Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Aozora Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Aozora Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Aozora Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Aozora Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Aozora Bank präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Aozora Bank Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.