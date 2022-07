Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AP Moeller - Maersk A-S (A) stellt voraussichtlich am 03.08.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass AP Moeller - Maersk A-S (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2606,21 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1220,50 DKK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 141,44 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 57,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AP Moeller - Maersk A-S (A) einen Umsatz von 89,99 Milliarden DKK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9602,35 DKK im Vergleich zu 6128,22 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 551,29 Milliarden DKK, gegenüber 402,38 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at