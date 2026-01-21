Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (A) wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,86 DKK. Im Vorjahresquartal waren 921,82 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 82,84 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 18,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AP Moeller - Maersk A-S (A) einen Umsatz von 102,05 Milliarden DKK eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1222,25 DKK, gegenüber 2671,20 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 343,44 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 382,55 Milliarden DKK generiert wurden.

