A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

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WKN: 861929 / ISIN: DK0010244425

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (A) gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1562,95 DKK. Das entspräche einem Zuwachs von 254,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 440,67 DKK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,87 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 29,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,73 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3135,25 DKK, gegenüber 1183,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 413,89 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 357,01 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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