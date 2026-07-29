A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

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WKN: 861929 / ISIN: DK0010244425

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AP Moeller - Maersk A-S (A) präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 186,61 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 253,31 DKK je Aktie vermeldet.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 91,26 Milliarden DKK – das wäre ein Zuwachs von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,44 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 818,36 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1183,66 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 363,22 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 357,01 Milliarden DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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