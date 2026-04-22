A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

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WKN: 861929 / ISIN: DK0010244425

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (A) wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 18,86 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 96,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 530,84 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,68 Prozent auf 78,67 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,42 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -22,144 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1183,66 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 325,92 Milliarden DKK, gegenüber 357,01 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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