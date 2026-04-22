Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,84 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AP Moeller - Maersk A-S (B) 530,84 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,33 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 94,42 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,357 USD, während im vorherigen Jahr noch 1183,66 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,26 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 357,01 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at