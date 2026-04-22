A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

A.P. Moeller - Maersk A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,84 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AP Moeller - Maersk A-S (B) 530,84 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,33 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 94,42 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,357 USD, während im vorherigen Jahr noch 1183,66 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,26 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 357,01 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

mehr Analysen
06.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight Barclays Capital
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 1 974,00 0,33% A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen