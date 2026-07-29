Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird voraussichtlich am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass AP Moeller - Maersk A-S (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,65 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 253,31 DKK je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 14,07 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 86,44 Milliarden DKK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 129,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1183,66 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 55,97 Milliarden USD, gegenüber 357,01 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at