Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AP Moeller - Maersk A-S (B) veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 921,82 DKK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,88 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 102,05 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 190,53 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2671,20 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 53,49 Milliarden USD, gegenüber 382,55 Milliarden DKK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at