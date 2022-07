Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S Un gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AP Moeller - Maersk A-S Un veröffentlicht voraussichtlich am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AP Moeller - Maersk A-S Un noch 0,965 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 19,83 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 39,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,75 USD, gegenüber 4,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 77,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,79 Milliarden USD generiert wurden.

