Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AP Moeller - Maersk A-S Un lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AP Moeller - Maersk A-S Un 0,340 USD je Aktie eingenommen.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 27,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,14 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,02 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,900 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 63,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 54,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at