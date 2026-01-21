Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S Un öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 12,88 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 11,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,952 USD je Aktie, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 53,46 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 55,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

