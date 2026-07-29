Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S Un legt Quartalsergebnis vor

AP Moeller - Maersk A-S Un lässt sich voraussichtlich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AP Moeller - Maersk A-S Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,143 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,07 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AP Moeller - Maersk A-S Un einen Umsatz von 13,30 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,637 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,900 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 55,88 Milliarden USD, gegenüber 54,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at