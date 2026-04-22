A.P. Moeller - Maersk A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-500 Sh Aktie

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WKN DE: A14WZ1 / ISIN: US00202F1021

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S Un stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,014 USD. Dies würde einer Verringerung von 96,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AP Moeller - Maersk A-S Un 0,370 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll AP Moeller - Maersk A-S Un 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,33 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AP Moeller - Maersk A-S Un 13,33 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,001 USD, gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 51,25 Milliarden USD im Vergleich zu 54,15 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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