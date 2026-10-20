APA Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QQVE / ISIN: US03743Q1085
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: APA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
APA gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,55 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte APA ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll APA nach den Prognosen von 19 Analysten 2,42 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,12 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,62 USD aus. Im Vorjahr waren 3,99 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 9,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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