APA Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QQVE / ISIN: US03743Q1085
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: APA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
APA veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,90 USD aus. Im letzten Jahr hatte APA einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll APA in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,47 Milliarden USD im Vergleich zu 2,18 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,65 USD aus. Im Vorjahr waren 3,99 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 8,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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