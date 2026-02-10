Erste Schätzungen: APA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

APA stellt voraussichtlich am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,662 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte APA noch 0,960 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 34,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,71 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,76 Milliarden USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,56 USD, gegenüber 2,27 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 7,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 9,74 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at