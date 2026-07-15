Erste Schätzungen: Aperam gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aperam äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,580 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 132,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aperam 0,250 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,85 Milliarden EUR – ein Plus von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aperam 1,65 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie, gegenüber 0,130 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 6,85 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 6,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at