Erste Schätzungen: Aperam öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aperam veröffentlicht voraussichtlich am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aperam im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,053 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,151 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,46 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,19 Milliarden USD, gegenüber 6,77 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at