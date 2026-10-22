Aperam Aktie
WKN DE: A1H5PL / ISIN: US03754H1041
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aperam präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aperam präsentiert voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,413 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,330 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,77 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,71 USD je Aktie, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 7,37 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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