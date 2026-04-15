Erste Schätzungen: Aperam stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aperam wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Aperam für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,55 Milliarden EUR – ein Minus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aperam 1,66 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,130 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,79 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,08 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at