Erste Schätzungen: Aperam zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aperam wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,045 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aperam noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 EUR in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,43 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,20 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 6,16 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
