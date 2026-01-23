Erste Schätzungen: Aperam zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aperam wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,045 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aperam noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 EUR in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,43 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,20 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 6,16 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at