Erste Schätzungen: Aperam zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aperam wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,082 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,74 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,82 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 8,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,86 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at