Erste Schätzungen: Aperam zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aperam öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,663 USD. Dies würde einem Zuwachs von 136,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aperam 0,280 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,10 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 12,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aperam einen Umsatz von 1,87 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 7,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,86 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at