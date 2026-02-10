Erste Schätzungen: APi Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

APi Group wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,415 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll APi Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,09 Milliarden USD im Vergleich zu 1,86 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,560 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,88 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,02 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at