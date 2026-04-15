Erste Schätzungen: APi Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

APi Group präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,305 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 335,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll APi Group 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,92 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte APi Group 1,72 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -0,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 8,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at