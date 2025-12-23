Erste Schätzungen: Apogee Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apogee Enterprises lässt sich voraussichtlich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Apogee Enterprises die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,02 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,960 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 354,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Apogee Enterprises einen Umsatz von 341,3 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,89 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at