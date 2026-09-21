Apogee Enterprises Aktie
WKN: 867209 / ISIN: US0375981091
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21.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apogee Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Apogee Enterprises wird voraussichtlich am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD gegenüber 1,10 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 358,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Apogee Enterprises für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 359,5 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,52 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,46 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,40 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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