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Apogee Enterprises Aktie

Apogee Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867209 / ISIN: US0375981091

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Apogee Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Apogee Enterprises wird voraussichtlich am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,877 USD. Dies würde einem Zuwachs von 697,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Apogee Enterprises 0,110 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apogee Enterprises in dem im Februar abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 335,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 345,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,44 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,39 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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