Erste Schätzungen: Apogee Enterprises zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apogee Enterprises wird voraussichtlich am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,447 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Apogee Enterprises -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 346,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Apogee Enterprises für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 333,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD im Vergleich zu 2,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at