Apollo Commercial Real Estate Finance Aktie

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WKN DE: A0YA4B / ISIN: US03762U1051

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Apollo Commercial Real Estate Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apollo Commercial Real Estate Finance wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,273 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Commercial Real Estate Finance 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 55,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Apollo Commercial Real Estate Finance für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 77,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD, gegenüber 0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 270,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 710,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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