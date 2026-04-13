Apollo Commercial Real Estate Finance Aktie
WKN DE: A0YA4B / ISIN: US03762U1051
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apollo Commercial Real Estate Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Apollo Commercial Real Estate Finance wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,273 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Commercial Real Estate Finance 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 55,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Apollo Commercial Real Estate Finance für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 77,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD, gegenüber 0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 270,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 710,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Apollo Commercial Real Estate Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Apollo Commercial Real Estate Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Apollo Commercial Real Estate Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
Aktien in diesem Artikel
|Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
|9,49
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.