Erste Schätzungen: Apollo Global Management gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Apollo Global Management veröffentlicht voraussichtlich am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,91 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 180,88 Prozent erhöht. Damals waren 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,04 Prozent auf 5,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Global Management noch 5,75 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,88 USD, gegenüber 5,54 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 22,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 32,46 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at