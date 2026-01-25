Apollo Global Management Aktie

Apollo Global Management für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DB5F / ISIN: US03769M1062

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Apollo Global Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apollo Global Management wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,03 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Global Management 2,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,29 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Apollo Global Management einen Umsatz von 5,36 Milliarden USD eingefahren.

17 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,94 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 7,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 19,50 Milliarden USD, gegenüber 26,33 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

