Apollo Global Management Aktie
WKN DE: A3DB5F / ISIN: US03769M1062
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apollo Global Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Apollo Global Management veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,21 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Apollo Global Management mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 41,32 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,68 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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