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WKN DE: A3DB5F / ISIN: US03769M1062

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Apollo Global Management zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apollo Global Management gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,16 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 118,18 Prozent erhöht. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 18,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,89 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,85 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,54 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 32,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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