Erste Schätzungen: Apollo Hospitals Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apollo Hospitals Enterprise wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 38,93 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,10 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 68,91 Milliarden INR – ein Plus von 17,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apollo Hospitals Enterprise 58,42 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 168,82 INR, gegenüber 135,04 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 299,47 Milliarden INR im Vergleich zu 252,29 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at